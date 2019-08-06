Esra Erol tatiline devam ediyor! Mayolu pozuyla binlerce beğeni aldı
İnternet Haber
ATV'de yayınlanan programının sezon arasına girmesini fırsat bilip eşi ve çocuklarıyla tatile çıkan Esra Erol, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşmaya devam ediyor. Ünlü sunucunun son olarak paylaştığı mayolu fotoğrafı takipçilerinden binlerce beğene ve yorum aldı.
Geride bıraktığımız sezon atv ekranında başarılı yayıncılığa imza atan Erol, yaz tatilinden pozlarını instagram hesabından paylaşmakta.
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Hayranlarının büyük beğenisini kazanan siyah beyaz mayolu pozuyla dikkat çeken sunucuya bir çok takipçilerinden iltifatlarda bulundu.
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Esra Erol kimdir?
12 Mayıs 1982 İstanbul Eyüp'de doğdu. Aslen Sinop Ayancık'lı bir ailenin çocuğudur. Polis olan babasının tayin olduğu Kütahya'da İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladı.
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Kız lisesi Çini Seramik mezunudur. Açık Öğretim Fakültesi’nden mezun oldu. Maltepe Üniversitesi'nin diksiyon-spikerlik kurslarına katıldı. Ardından Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı.
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