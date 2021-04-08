Esra Erol şaştı kaldı kocasına uyku ilacı verip başka adama 3. kuma olarak gitti!

Esra Erol’da isimleri Hamide Duran olan iki elti, kocalarını terk edip, yufkacı Muammer Ay'a kaçması skandalı soğumadan yeni bir skandal patlak verdi. Kızı ile birlikte programına katılan Veysel Manav, 27 yıllık karısının Fikret Uğur adındaki adama kaçtığını söyledi. Türkiye’nin gündemine oturan olayda biri resmi nikah biri dini nikah olmak üzere iki karısı daha bulunan kişiye kuma olarak kaçan Zeynep Manav’ın kızı şok bir iddiada daha bulundu. Annesinin, kardeşinin ameliyat parasını da alarak kayıplara karıştığını söyleyince herkesi şoke etti!