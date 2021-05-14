Esra Erol reytingleri altüst etti Mucize Doktor Survivor hüsrana uğradı! Zirve bakın kimin

Survivor Türkiye 2021'in 19. haftası takım kaptanları için yapılan oylamayla başladı. Market oyunu öncesinde yapılan oylamada Kırmızı takım Aleyna Kalaycıoğlu, Mavi takımda Steven kaptan seçildiği Survivor'un son bölümü reytinglerde zirve yarışına dahil oldu.



İşte çarşamba günü reytingleri...