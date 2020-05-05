Esra Erol konuğu koronalı çıkınca canlı yayındaki tepkisiyle olay oldu

ATV'de haftaiçi her gün canlı olarak yayınlanan Esra Erol'da programında bugün yaşanan olaylar sosyal medyanın konusu oldu. Rakiplerinin aksine salgına inat hala canlı yayınlarına devam eden Esra Erol'da stüdyosunda yaşananlar ekran başındakileri en çok da Esra Erol'u şok etti.