Esra Erol Kibar'ın kirli sırrını ortaya çıkardı! 16 yıl sonra herşey ifşa oldu

Kibar Ünüvar ilk eşini öldürdü mü?

Kibar Ünüvar ilk evliliğini Ahmet Çakmaz ile yapmıştı. Eşi Kars Akyaka köyünde çobanlık yapıyordu. İddiasına göre Ahmet Çakmaz 'aşık' olup evlendiği kişiydi. Esra Erol, ilk eşinin nasıl öldüğünü sorunca Kibar Ünüvar hayli tedirgin bir şekilde ünlü sunucuya çıkışıp 'Sen niye beni şaşırtmaya çalışıyorsun ki' dedi. Önce eşinin kanser olduğunu söyledi ama ölüm sebebini muallak bıraktı. Esra Erol ısrar edince eşinin 2006 yılında silahla vurularak öldüğünü söyledi.