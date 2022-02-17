Esra Erol kardeşinin eski nişanlısı Alişan'ın Buse Varol'la boşanma haberini beğendi! Eda Erol kimdir son hali

Esra Erol eski eniştesinin evliliğine ilişkin ayrılık haberine beğeni attı, magazin kulisleri karıştı: Alişan ile Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, bir ara birliktelerdi ve hatta nişanlamışlardı. Ancak çift nişan attı, ayrıldı ve Alişan da kısa bir süre sonra Buse Varol ile evlendi.