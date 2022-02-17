Esra Erol kardeşinin eski nişanlısı Alişan'ın Buse Varol'la boşanma haberini beğendi! Eda Erol kimdir son hali
Esra Erol'un, kardeşi Eda Erol'un eski nişanlısı Alişan'ın evliliğinde kara bulutların dolaştığı son günlerde Buse Varol ile boşanacakları yönünde yapılan bir haber paylaşımını beğenmesi dikkat çekti.
ATV ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol, kardeşi Eda Erol'un eski nişanlısı Alişan'ın, Buse Varol ile evliliğinde yaşadığı krize ilişkin Instagram'da paylaşılan bir magazin haberini beğenince 'eski eniştesinin boşanma haberinden sonra oh çekiyor' yorumları aldı. Esra Erol'un, Alişan ve Buse Varol'un boşanacaklarına ilişkin iddiaları içeren bir haber paylaşımını açıkça beğenmesi akıllara 'Alişan'a açık mesaj mı veriyor' sorularını getirdi.
Alişan ve Buse Varol'un ayrılık haberleri gündemden düşmezken, bir hamle de ünlü sunucu Esra Erol'dan geldi.
Kardeşi Eda Erol'la 2017 yılında nişan atan Alişan'ın ayrılık haberini Instagram'dan beğenen Erol, sosyal medyada tartışma yarattı
Esra Erol eski eniştesinin evliliğine ilişkin ayrılık haberine beğeni attı, magazin kulisleri karıştı: Alişan ile Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, bir ara birliktelerdi ve hatta nişanlamışlardı. Ancak çift nişan attı, ayrıldı ve Alişan da kısa bir süre sonra Buse Varol ile evlendi.