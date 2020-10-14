Esra Erol iddiaların odağındaki Ayşenur Coşkun'un babasını ortaya çıkardı
Başarılı sunucu Esra Erol, programında bir ilke daha imza attı. ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen Esra Erol'da programına katılan Ayşenur Coşkun'un hayat hikayesi tüm Türkiye'yi göz yaşlarına boğmuştu. Geçtiğimiz günlerde programa katılan 18 yaşındaki Ayşenur Çoşkun'un biyolojik annesini ve ağabeyini dakikalar içinde bularak Türkiye gündemine oturmuştu. Ayşenur'un hikayesi ise bir sır perdesini daha araladı.
ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen Esra Erol'da programında farklı bir aile dramı ortaya çıktı.
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Geçtiğimiz günlerde Esra Erol, programına katılan 18 yaşındaki Ayşenur Coşkun’un biyolojik annesini ve ağabeyini dakikalar içinde bularak Türkiye’nin gündemine oturmuştu.
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18 yaşında genç bir kız, daha 1 günlükken çocuk esirgeme yurdunda hayata yolculuğu başladı.
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18 yaşına geldiğinde ise biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'un kapısını çaldı.
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