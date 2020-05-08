Esra Erol helak oldu! Dilek kapı duvar avukat Hülya Kuran ağladı
ATV canlı yayınında Esra Erol programına aldığı Dilek ile helak oldu. Avukat Hülya Kuran da ağlayarak isyan etti.
Esra Erol'da programına Dilek'in aldığı not damga vurdu. Dilek'in 3 çocuğunu ve eşini terk ederek kaçtığı tavukçudan gelen not bomba etkisi yarattı. Not Dilek'in uğruna geri dönmek istemediği yanına kaçtığı kişiden geliyordu. Dilek'in çocuklarının videosunu gördükten sonraki tepkisizliği ise avukat Hülya Kuran'ı çileden çıkarttı. Hülya Kuran ağlayarak Dilek'e fırça attı. İşte programda yaşananlar:
Esra Erol'un programında eşini ve 3 çocuğunu terkeden Dilek olayı izleyen herkesi şaşkınlıktan şaşkınlığa sürükledi. Eşi ile iftar yaptıktan sonra bulaşıkları yıkayan Dilek, o banyoya girence ayağına terliklerini geçirip evi terketti. Eşi bir gün önce evde körebe oynadıkları için onun yine saklandığını düşündü. Tüm evi arayıp bulamayınca polise gidip kayıp ihbarında bulundu.
Dilek'in izini bulamayan eş Esra Erol'un programına çıktı. Esra Erol esrarengiz bir şekilde evi terkeden Dilek'i sonunda buldu. Canlı yayına çıkan Dilek, ne eşinin ne anne ve babasının 'eve dön' çağrılarına yanıt verdi. Neden kaçtığına izahat da getiremeyen Dilek, 'boşanmak istediğini' söyledi. Dilek eşinden şiddet görmediğini bir şikayeti olmadığını artık kendi hayatını yaşamak istediğini belirtti.
Kaçtığı kişi sevgilisi mi? : Daha önce komşuları olan bir erkekle ilişki yaşayan Dilek, kaçtığı kişiyle bir gönül ilişkisi olmadığını iddia etti. Ancak yayının ilerleyen saatlerinde ortaya bambaşka bir tablo çıktı. Kaçtığı kişiyle kalma konusunda ayak direyen Dilek, kim ne söylediyse dinlemedi.