Esra Erol hastaneye mi kaldırıldı ne oldu? Kibar suikast yapmış dediler

Geçtiğimiz hafta Kibar Ünüvar ile oğullarının Esra Erol'u tehdit ettiği ortaya çıkmıştı. Ünlü sunucuyu 'ölümle' tehdit eden Kibar hakkında Esra Erol yine de yapıcı davranmış ve ekranlarının açık olduğunu söylemişti. Esra Erol'daki yayını ihbar kabul eden Kars Cumhuriyet Savcılığı ise Kibar'ın ilk eşiyle ilgili dosyayı yeniden açmıştı. Esra Erol'un saldırıya uğradığı ve hastaneye kaldırıldığı iddialarına gelince... Kaynak sosyal medya...