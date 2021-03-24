Esra Erol hastaneye kaldırıldı iddiası olay! Kibar suikast yapmış dediler

Öncelikle Kibar Ünüvar kimdir ve Esra Erol ile ne ilgili var onu anlatalım. Kibar Ünüvar geçtiğimiz haftalarda kendisinden yaşlı bir adamla evlenip onu dolandırmakla suçlanarak ekrana çıkmıştı. Esra Erol, Kibar ile konuştukça ilk eşinin ölümünün de şüpheli olduğu ortaya çıkmıştı. Çelişkili ifadeleri ile dikkat çeken Kibar, yayını terketmiş ve bir daha çıkmayı reddetmişti.