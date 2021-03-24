Esra Erol hastaneye kaldırıldı iddiası olay! Kibar suikast yapmış dediler
Esra Erol'da programını sunan ünlü sunucu Esra Erol'la ilgili şaşkına çeviren iddialar ortaya atıldı. Esra Erol'un hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Esra Erol bugün canlı yayında gerçekleri açıkladı.
Esra Erol'un canlı yayına konuk ettiği Kibar Ünüvar'ın saldırısına uğradığı iddia edildi. Sansasyon dolu haber sosyal medyada yayıldı. Esra Erol'a suikast yapıldığı yazılan haberlerde, ünlü sunucunun sinir krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı yazıldı. Denilenlere göre de saldırı hafta sonunda meydana gelmiş. Esra Erol canlı yayında sansasyon dolu iddialara ilişkin açıklama yaptı. İddiayı babası da duyup 'kızım benden bir şey mi saklıyorsun' diye sormuş. İşte iddialar ve Esra Erol'un açıklaması:
Öncelikle Kibar Ünüvar kimdir ve Esra Erol ile ne ilgili var onu anlatalım. Kibar Ünüvar geçtiğimiz haftalarda kendisinden yaşlı bir adamla evlenip onu dolandırmakla suçlanarak ekrana çıkmıştı. Esra Erol, Kibar ile konuştukça ilk eşinin ölümünün de şüpheli olduğu ortaya çıkmıştı. Çelişkili ifadeleri ile dikkat çeken Kibar, yayını terketmiş ve bir daha çıkmayı reddetmişti.
Geçtiğimiz hafta Kibar Ünüvar ile oğullarının Esra Erol'u tehdit ettiği ortaya çıkmıştı. Ünlü sunucuyu 'ölümle' tehdit eden Kibar hakkında Esra Erol yine de yapıcı davranmış ve ekranlarının açık olduğunu söylemişti. Esra Erol'daki yayını ihbar kabul eden Kars Cumhuriyet Savcılığı ise Kibar'ın ilk eşiyle ilgili dosyayı yeniden açmıştı. Esra Erol'un saldırıya uğradığı ve hastaneye kaldırıldığı iddialarına gelince... Kaynak sosyal medya...
Esra Erol'a suikast yaptılar iddiası
İddiaya göre Esra Erol'u bir süredir takip eden Kibar Ünüvar ünlü sunucuya saldırdı. Bu ilk saldırıda Esra Erol'a bir şey olmadı korumaları devreye girdi. Senaryo burda bitmiyor. Yine iddiaya göre Kibar Ünüvar ve oğulları hafta sonunda ünlü sunucunun evini bastı.