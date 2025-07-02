Esra Erol eşi Ali Özbir için paylaştı! "Sevgilim kalbimden eksik olma"

Ekranların sevilen yüzü Esra Erol 2010 yılında Ali Özbir ile dünyaevine girmişti. Atv ekranlarında yayınlanan programları ile akıllara kazınan Esra Erol, evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabında yaptığı romantik paylaşımla kutladı.

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Ünlü sunucu Esra Erol sosyal medyada yaptığı romantik paylaşımla gündeme geldi. 43 yaşındaki Erol, eşi ve oğullarıyla verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

PAYLAŞIMI KALPLERİ ISITTI

Ali Özbir ile 2010 yılında nikah masasına oturan Erol paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şahsına münhasırımsın… İyi ki doğdun. 15. evlilik yıldönümümüz kutlu olsun. Seninle evli olmak, aynı yolda yürümek… Aile olmak, aynı hayallere tutunmak… Beraber çalışmak, her gün yeniden omuz omuza vermek… Hayat bazen zor, bazen yorgun ama seninle hep anlamlı, hep güçlü."

HEM DOĞUM GÜNÜ HEM DE EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ

Evlilik yıl dönümünün yanı sıra eşinin doğum gününü de kutlayan ünlü sunucu "Nice yaşların, nice güzel günlerin olsun. İyi ki varsın, iyi ki doğdun… Sevgilim kalbimden, evimizden, yolumuzdan eksik olma." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA YAYINLANDI

İdris Ali ve Ömer Erol adında iki oğlu olan çiftin romantik paylaşımına beğeni yağdı.