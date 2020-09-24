Esra Erol DNA sonuçlarını ATV canlıda açıkladı mı? Bebeğin babası komşu Cengiz mi?

Hiç çocuğu olmamış

Esra Karakuş'un kaçtığı Cengiz'in bugüne kadar yaptığı evliliklerinden hiç çocuğu olmamıştı. Cengiz, 'Kusur belki de bendeydi' derken, Esra Karakuş'tan olan kızın kendi çocuğu olduğuna inandığını söyledi. Cengiz, 'Çocuk kendisinden çıkmasa da Esra'ya olan güveninin sarsılmayacağını, onu sevdiğini' de açıkladı.