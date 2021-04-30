Esra Erol çileden çıktı! Servis şoförüne kaçan kadın kocasıyla yüzleşti: Kocam biriyle...
Esra Erol'un programına katılan Muzaffer Kazıkçı, eşi Ayşe Kazıkçı'nın, yüzleşmede anlattıkları izleyenleri hayrete düşürdü.
Esra Erol'un programında geçtiğimiz gün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Muzaffer Kazıkçı adlı kişi eşi Ayşe Kazıkçı'nın, hostesliğini yaptığı servisin şoförü Yaşar Yıldırım'a kaçtığını öne sürdü.
Daha önce mesajlarını yakaladığını ancak eşinin inkar ettiğini dile getiren Muzaffer Kazıkçı, ‘eşim bana 'OK' yazardı Yaşar’a kırmızı kalp emojisi gönderdiğini gördüm’ dedi.
Ayşe Kazıkçı, dün Esra Erol’un programına katılarak eşi Muzaffer Kazıkçı ile yüzleşti
Eşinin şüpheli davranışlarını fark ettiğini söyleyen Ayşe Kazıkçı, "Olmayacak bir şey kocam Muzaffer'in yüzünden oldu. Yaşar ile birlikteyim" diye konuştu.