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Esra Erol çileden çıktı! Servis şoförüne kaçan kadın kocasıyla yüzleşti: Kocam biriyle...

Esra Erol çileden çıktı! Servis şoförüne kaçan kadın kocasıyla yüzleşti: Kocam biriyle...

Esra Erol'un programına katılan Muzaffer Kazıkçı, eşi Ayşe Kazıkçı'nın, yüzleşmede anlattıkları izleyenleri hayrete düşürdü.

Esra Erol çileden çıktı! Servis şoförüne kaçan kadın kocasıyla yüzleşti: Kocam biriyle...

 Esra Erol'un programında geçtiğimiz gün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Muzaffer Kazıkçı adlı kişi eşi Ayşe Kazıkçı'nın, hostesliğini yaptığı servisin şoförü Yaşar Yıldırım'a kaçtığını öne sürdü. 

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Esra Erol çileden çıktı! Servis şoförüne kaçan kadın kocasıyla yüzleşti: Kocam biriyle...

Daha önce mesajlarını yakaladığını ancak eşinin inkar ettiğini dile getiren Muzaffer Kazıkçı, ‘eşim bana 'OK' yazardı Yaşar’a kırmızı kalp emojisi gönderdiğini gördüm’ dedi.

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Esra Erol çileden çıktı! Servis şoförüne kaçan kadın kocasıyla yüzleşti: Kocam biriyle...

Ayşe Kazıkçı, dün Esra Erol’un programına katılarak eşi Muzaffer Kazıkçı ile yüzleşti

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Esra Erol çileden çıktı! Servis şoförüne kaçan kadın kocasıyla yüzleşti: Kocam biriyle...

 Eşinin şüpheli davranışlarını fark ettiğini söyleyen Ayşe Kazıkçı, "Olmayacak bir şey kocam Muzaffer'in yüzünden oldu. Yaşar ile birlikteyim" diye konuştu. 

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