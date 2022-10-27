Esra Erol canlı yayında çileden çıktı! Stüdyodan kovdu...
Her gün ATV'de seyirciyle buluşan, sevilen sunucu Esra Erol dünkü yayında çileden çıktı. Karsını başka bir kadın için terkedip giden adamın sözleri stüdyoda gergin anlat yaşattı. Ekran başındaki seyirciler sosyal medyada adama tepki gösterirken, Esra Erol daha fazla dayanamayıp Orçun Bey'i stüdyodan kovdu.
Esra Erol'un programına katılan Zehra Hanım, kendisini başka bir kadın için terkeden eşi Orçun'dan boşanmak için yardım istedi. Eşinin yayına katılmasıyla stüdyoda gergin anlar yaşandı.
Evli ve çocukları olan Zehra Hanım, eşi Orçun'un kendisini Ferhan A. isminde kadınla aldattığını ve boşanmak istediğini söyledi.
Eşi Orçun'un evliyken başka bir kadınla evlendiğini belirten Zehra Hanım, canlı yayında eşiyle yüzleşti. Ekran başındaki seyirci ve stüdyodakiler, adamın evliyken başka biriyle düğün yapmasına şok oldu.
Canlı yayında gergin anlar yaşandı. Orçun Bey ve Zehra Hanım, nafaka için anlaşırken Orçun Bey'in çocuğu için adeta pazarlık ettiğini görünce sinirlendi.