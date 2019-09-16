Esra Erol bir genç kızın daha hayatını kurtardı

Canlı yayına katılan anne Mukaddes ve baba Sabri, bu süreçte kızlarından hiçbir şekilde haber alamadıklarını ve kızlarının bir gece kulübünde çalıştırıldığından şüphe ettiklerini söyleyerek Esra Erol’dan yardım istedi. 20 madalyaya sahip lisanslı sporcu Dilara Keklik’le ilgili çok geçmeden haber geldi.