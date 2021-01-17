Esra Erol, başarılı olmasının sırrını açıkladı! Konukları nasıl seçiyor en ilginç hikaye hangisiydi

Atv'de yayınlanan 'Esra Erol'da programı için yayına hazırlandığı odada buluştuğumuz Esra Erol, elinde kocaman bir dosya ile ekip arkadaşlarıyla buluşup konukların hikayeleri üzerine tartışıyordu. Programıyla her zaman en çok konuşulanlar arasında olan Erol ile yıllardır süren başarısının sırrını, programını ve aile yaşantısını Sabah'a verdiği röportajda anlattı. İşte Esra Erol'un aile ve program sırlarını açıkladı o röportajdan dikkat çeken bazı bölümler...