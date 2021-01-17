Esra Erol, başarılı olmasının sırrını açıkladı! Konukları nasıl seçiyor en ilginç hikaye hangisiydi
ESRA Erol, uzun yıllardın atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Hafta içi her gün gündüz kuşağında "Esra Erol’da" programıyla izleyicileri ekran başına kilitleyen ünlü sunucu, başarısının sırrını ifşa etti. Eroy, aşkalarıyla değil, kendisiyle yarıştığını söyledi.
Atv'de yayınlanan 'Esra Erol'da programı için yayına hazırlandığı odada buluştuğumuz Esra Erol, elinde kocaman bir dosya ile ekip arkadaşlarıyla buluşup konukların hikayeleri üzerine tartışıyordu. Programıyla her zaman en çok konuşulanlar arasında olan Erol ile yıllardır süren başarısının sırrını, programını ve aile yaşantısını Sabah'a verdiği röportajda anlattı. İşte Esra Erol'un aile ve program sırlarını açıkladı o röportajdan dikkat çeken bazı bölümler...
Esra Erol'un günlük temposu nasıl? Güne kaçta başlar, kanala kaçta gelir, nasıl hazırlık yaparsınız?
Yoğun çalışan, iki çocuklu bir anne temposu benimki. Güne çok erken başlıyorum. Çocukların ders ve kahvaltılarıyla ilgilenip kanala gidiyorum. Hazırlık, yayın, yayın sonrası ertesi gün toplantısı derken çocukların uyku saatinden önce evde olup onlarla zaman geçirmeye çalışıyorum.
Programa konukları nasıl seçiyorsunuz?
Başvuru çok fazla olduğu için titiz seçim yapmamız gerekiyor. Ekip arkadaşlarım bu konuda çok iyiler. Belirli kriterlerimiz var. Canı sıkılanın değil, derdi olanın önceliği var bizde. İçinde çocuk olan konular ise daha öncelikli.
Kimin yalan söylediğini hemen anlarım
Yıllardır hikayesi olan insanları konuk ediyorsunuz. İnsan sarrafı olduğunuzu düşünüyor musunuz?
Asla... Çünkü insan mitolojideki Janus gibi, çok yüzü olan bir varlık. Ama deneyimlerimle, kimin yalan kimin doğru söylediğine dair pek yanıldığım söylenemez.