Esra Erol ATV canlı yayınında gözyaşlarına boğuldu

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da programı canlı yayında dün duygusal anlar yaşandı. Sunucu Esra Erol, dün yeni yaşına girdi. Ekibinin hazırladığı videoyla duygusal anlar yaşayan Esra Erol sevinç ve hüznü bir arada yaşadı.