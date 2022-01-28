Esra Erol ATV canlı yayında çıldırdı 'çatı katı Elif'i bağıra bağıra azarladığı video viral oldu!

Esra Erol'da canlı yayınında evli sevgilisinin çatı katında yaşayan 18 yaşındaki Elif Yıldırım Esra Erol'u çıldırttı! Esra Erol hatasının farkında bile olmayan Elif onu tersleyip yüzünü göstermeyince açtı ağzını yumdu gözünü. İlk kez bu kadar dellenen Esra Erol, bağırıp ağlayarak izleyenleri de şaşırttı.

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında akıllara durgunluk veren bir 'çatı katında saklanma' hikayesi ekranlara getirildi, ünlü sunucu 18 yaşındaki Elif'in kendinden yaşça büyük evli sevgilisinin karısıyla yaşadıkları evin çatı katında saklandığını duyunca çılgına döndü!

Ailesinin 17 Ocak'tan beri aradığı 18 yaşındaki Elif Yıldırım'ın, aynı işte çalıştığı 40 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Kadir Akkoyun'a kaçtığı iddia edildi. Elif ile ilgili stüdyoda soğuk rüzgarlar estirecek bir bilgi öğrenildi. Eşinin ihanetini canlı yayında öğrenen Kadir'in karısı 'Elif bizim çatı katındaymış. Şimdi öğrendim bu olayları. Çatı katında buldum Elif'i' dedi.

Esra Erol: Ruhunuzu, gençliğinizi korumak için, eğitim için bu tepkileri verin: 2 çocuk babası Kadir Akkoyun'a kaçan 18 yaşındaki Elif, canlı yayına katıldı. Ancak bu sırada Esra Erol'un yanına gitmesiyle kameraların kendisini çektiğini gören Elif, adeta çıldırdı. Bunun üzerine gözyaşları içinde tepki gösteren Esra Erol, "Ruhunuzu, gençliğinizi korumak için, eğitim için bu tepkileri verin! Bu nedir ya? 18 yaşındasın kızım sen! Baban yaşındaki adam sana farklı dokunuyor. Bu mu senin geleceğin?" dedi.