BIST 1.983
DOLAR 13,52
EURO 15,09
ALTIN 777,58
GÜNCEL

Esra Erol ATV canlı yayında çıldırdı! 18 aşındaki kızı hem ifşa etti hem de dakikalarca fırça attı

Esra Erol'da canlı yayınında evli sevgilisinin çatı katında yaşayan 18 yaşındaki Elif Yıldırım Esra Erol'u çıldırttı! Esra Erol hatasının farkında bile olmayan Elif onu tersleyip yüzünü göstermeyince açtı ağzını yumdu gözünü. İlk kez bu kadar dellenen Esra Erol, bağırıp ağlayarak izleyenleri de şaşırttı.

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında akıllara durgunluk veren bir 'çatı katında saklanma' hikayesi ekranlara getirildi, ünlü sunucu 18 yaşındaki Elif'in kendinden yaşça büyük evli sevgilisinin karısıyla yaşadıkları evin çatı katında saklandığını duyunca çılgına döndü!

Ailesinin 17 Ocak'tan beri aradığı 18 yaşındaki Elif Yıldırım'ın, aynı işte çalıştığı 40 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Kadir Akkoyun'a kaçtığı iddia edildi. Elif ile ilgili stüdyoda soğuk rüzgarlar estirecek bir bilgi öğrenildi. Eşinin ihanetini canlı yayında öğrenen Kadir'in karısı 'Elif bizim çatı katındaymış. Şimdi öğrendim bu olayları. Çatı katında buldum Elif'i' dedi.

Esra Erol: Ruhunuzu, gençliğinizi korumak için, eğitim için bu tepkileri verin: 2 çocuk babası Kadir Akkoyun'a kaçan 18 yaşındaki Elif, canlı yayına katıldı. Ancak bu sırada Esra Erol'un yanına gitmesiyle kameraların kendisini çektiğini gören Elif, adeta çıldırdı. Bunun üzerine gözyaşları içinde tepki gösteren Esra Erol, "Ruhunuzu, gençliğinizi korumak için, eğitim için bu tepkileri verin! Bu nedir ya? 18 yaşındasın kızım sen! Baban yaşındaki adam sana farklı dokunuyor. Bu mu senin geleceğin?" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kardeşlerim 38. bölüm fragmanı
Kardeşlerim 38. bölüm fragmanı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Gönül Dağı 50. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 50. bölüm fragmanı
Yalnız Kurt 2. bölüm fragmanı
Yalnız Kurt 2. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 613. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 613. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 18. bölüm fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 18. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 56. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 56. bölüm fragmanı
Ece Erken kaybettiği eşinin ardından ilk kez konuştu
Ece Erken kaybettiği eşinin ardından ilk kez konuştu
Erdoğan'dan İmamoğlu'na balıkçı restoranı tepkisi
Erdoğan'dan İmamoğlu'na balıkçı restoranı tepkisi