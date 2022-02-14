Esra Erol 18 yaşındaki Elif'i azarlamasını 'anneliğine' bağladı! 'Beni 1 dakikayla yargılamayın' demişti

Esra Erol'daki Elif olayı nedir, ne yaşanmıştı: Ailesinin 17 Ocak'tan beri aradığı 18 yaşındaki Elif Yıldırım'ın, aynı işte çalıştığı 40 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Kadir Akkoyun'a kaçtığı iddia edilmişti. Eşinin ihanetini canlı yayında öğrenen Kadir'in karısı 'Elif bizim çatı katındaymış. Şimdi öğrendim bu olayları. Çatı katında buldum Elif'i' demiş ve stüdyoda kıyamet koparan sözkonusu gelişmeler yaşanmıştı. Yüzünü göstermek istemeyen Elif Yıldırım, Esra Erol'un gazabına uğramıştı.