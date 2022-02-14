Esra Erol 18 yaşındaki Elif'i azarlamasını 'anneliğine' bağladı! 'Beni 1 dakikayla yargılamayın' demişti
ATV'de kendi ismiyle yayınladığı programda kameralara yüzünü göstermek istemeyen 18 yaşındaki Elif'e kızıp azarlayan Esra Erol, gelen tepkilere karşı kendisini "Oradaki anne Esra'nın tavrıydı" diye savundu.
ATV Esra Erol'da canlı yayınında evli sevgilisinin çatı katında yaşayan 18 yaşındaki Elif Yıldırım kameralara yüzünü göstermek istemeyince Esra Erol çıldırmış, kameralar önünde genç kızı azarlayıp bağırmıştı. Önce Twitter'da TT olan Esra Erol'a sosyal medyadan tepki yağmış, ardından Türkiye gündeminde günlerce konuşulmuştu. Esra Erol programda yaşanan bu durumla ilgili açıklama yaptı.
ATV'de gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Esra Erol'da canlı yayınında, kendisinden yaşça büyük ve evli sevgilisinin çatı katında saklandığı ortaya çıkan 18 yaşındaki Elif Yıldırım canlı yayında kameralara yüzünü göstermek istemediği için sunucu Esra Erol'un kendisine kızmasıyla tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu.
"Programda yer alan çocukları kendi çocuklarım gibi görüyorum"
Programda yüzünün görünmesini istemeyen 18 yaşındaki Elif'e verdiği tepkiyle yoğun eleştirilere maruz kalan Esra Erol, açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Erol, konuyla alakalı olarak "Programda yer alan çocukları kendi çocuklarım gibi görüyorum. Oradaki programcı Esra'nın değil, anne Esra'nın tavrıydı" dedi.
Esra Erol'daki Elif olayı nedir, ne yaşanmıştı: Ailesinin 17 Ocak'tan beri aradığı 18 yaşındaki Elif Yıldırım'ın, aynı işte çalıştığı 40 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Kadir Akkoyun'a kaçtığı iddia edilmişti. Eşinin ihanetini canlı yayında öğrenen Kadir'in karısı 'Elif bizim çatı katındaymış. Şimdi öğrendim bu olayları. Çatı katında buldum Elif'i' demiş ve stüdyoda kıyamet koparan sözkonusu gelişmeler yaşanmıştı. Yüzünü göstermek istemeyen Elif Yıldırım, Esra Erol'un gazabına uğramıştı.