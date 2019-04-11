Esra Erol 17 yaşındaki genç kızı fuhuş çetesinin elinden kurtardı

O günün güvenlik kameralarını inceleyen Esra Erol’da ekibi o görüntülere ulaştı. Görüntüler yayınlandıktan hemen sonra, o kişinin kimliği tespit edildi. 48 yaşında olduğu ve kadın ticareti yaptığı öğrenilen Hasan Coşkun aynı gün yayına bağlanarak hakkındaki tüm iddiaları yalanladı.