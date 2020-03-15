Esra Elönü'nün babası umre dönüşü evde vefat etti! Sebebi koranavirüs mü?
Gazeteci Esra Elönü'nün babası dün umreden döndükten sonra bu sabah İstanbul Gaziosmanpaşa'daki evinde evinde ölü bulundu. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan incelemede Şaban Elönü için yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.
Gaziosmanpaşa Merkez Cami emekli imamlarından olan, Gazeteci Esra Elönü'nün babası Şaban Elönü'nün evinin bulunduğu sokağa öğle saatlerinde Sağlık Bakanlığı görevlileri ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.
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Eve giren ekiplerin maskeli ve özel kıyafetli olduğu görüldü.
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Elönü'nün cansız bedeni gerekli incelemeler için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Kovid-19 testi negatif çıktı
Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan incelemede Şaban Elönü için yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.
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