Esra Dermancıoğlu'nun selülit pozu tepkilere neden oldu eleştiri yağmuruna tutuldu

Bir döneme damga vuran yapım Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde oynadığı kötü karakterle herkesin takdirini toplayan Esra Dermancıoğlu, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarını şaşırtıyor. Dermancıoğlu'nun bu sefer yaptığı paylaşım ise ortalığı fena karıştırdı.