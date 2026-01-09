Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia ortaya çıktı! Görenler aynı şeyi söyledi
Son olarak Siyah Kalp sizisinde canlandırdığı Hikmet Şansalan karakteriyle dikkat çeken Esra Dermancıoğlu, bu kez kızı Refia ile gündeme geldi. Ünlü oyuncunun kızıyla birlikte yaptığı paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, gönderilere beğeni ve yorum adeta yağdı...
Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, kızı Refia ile paylaştığı kareyle sosyal medyada gündem oldu. Anne-kızın benzerliği herkes tarafından ilgi gördü ve gönderiye yorum yağdı. İşte ünlü oyuncunun kızıyla paylaşımı...
Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kırgın Çiçekler, Bir Zamanlar Çukurova, Bir Küçük Gün Işığı, Hudutsuz Sevda ve Siyah Kalp gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu şimdi de kızı Refia ile gündeme geldi.
Yaptığı her paylaşımla dikkat çekmeyi başaran Esra Dermancıoğlu, bu kez kızı Refia ve eski eşiyle birlikte olduğu fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.
Ünlü isim paylaşımına; sırasıyla ''Refia ve anne yemekte. Anne kız ve ''Baba, anne, çocuk'' notunu düştü.