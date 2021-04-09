Esra Dermancıoğlu'na İbrahim Tatlıses'in oğlundan tepki! 'İslamiyet'e uzak olduğu için...'

Dermancıoğlu, programda "Bir erkeğin beni aldatması bana asla bir sorun değil. Asla ve bunu adalet sistemine de sokmuyorum. Bir erkeğin ya da bir kadın birbirini aldatma konusun asla adalet içine sokmuyorum. Bu başka bir güdü, istemiyordur başka bir şeydir" dedi.