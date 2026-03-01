Esra Dermancıoğlu zayıflama sırrını açıkladı! Bakın formülü neymiş...
Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisi ile Türkiye'nin tanıdığı korkunç yenge haline gelen Esra Dermancıoğlu verdiği kilolar ile gündem oldu. Zayıflama sırrını açıklayan Esra Dermancıoğlu son paylaşımı ile yürak hoplattı.
Magazin dünyasında esen “zayıflama” rüzgârına Esra Dermancıoğlu da katıldı. Son halini görenler oyuncuyu tanıyamadı.
Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu Etiler’de objektiflere yansıdı. Fazla kilolarından kurtulan oyuncu zayıflama sırrını açıkladı.
Fazla kilolarından kurtulup iğne ipliğe dönen Esra Dermancıoğlu Etiler'de son haliyle görüntülendi.
'17'DEN SONRA YEMEK YEMEYİ KESTİM'
Verdiği kilolar hakkında konuşan oyuncu, "Saat 17.00'den sonra yemek yemeyi kestim.
