BIST 13.718
DOLAR 43,97
EURO 51,64
ALTIN 7.602,27

Esra Dermancıoğlu zayıflama sırrını açıkladı! Bakın formülü neymiş...

Esra Dermancıoğlu zayıflama sırrını açıkladı! Bakın formülü neymiş...

Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisi ile Türkiye'nin tanıdığı korkunç yenge haline gelen Esra Dermancıoğlu verdiği kilolar ile gündem oldu. Zayıflama sırrını açıklayan Esra Dermancıoğlu son paylaşımı ile yürak hoplattı.

Esra Dermancıoğlu zayıflama sırrını açıkladı! Bakın formülü neymiş... - Resim: 1

Magazin dünyasında esen “zayıflama” rüzgârına Esra Dermancıoğlu da katıldı. Son halini görenler oyuncuyu tanıyamadı.

18
Esra Dermancıoğlu zayıflama sırrını açıkladı! Bakın formülü neymiş... - Resim: 2

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu Etiler’de objektiflere yansıdı. Fazla kilolarından kurtulan oyuncu zayıflama sırrını açıkladı.

28
Esra Dermancıoğlu zayıflama sırrını açıkladı! Bakın formülü neymiş... - Resim: 3

Fazla kilolarından kurtulup iğne ipliğe dönen Esra Dermancıoğlu Etiler'de son haliyle görüntülendi.

38
Esra Dermancıoğlu zayıflama sırrını açıkladı! Bakın formülü neymiş... - Resim: 4

'17'DEN SONRA YEMEK YEMEYİ KESTİM'

Verdiği kilolar hakkında konuşan oyuncu, "Saat 17.00'den sonra yemek yemeyi kestim.

48