Esra Dermancıoğlu kapandı Arapça konuştuğu anlarda sosyal medya yıkıldı
Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılan Esra Dermancıoğlu, başını kapadı Arapça konuştuğu anları paylaştı.
ATV'de yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Behice karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu, kısa bir süre önce diziden ayrıldı. Hayranlarını üzen kararın ardından ise Dermancıoğlu, sosyal medyayı daha da aktif kullanmaya başladı. Son paylaşımıyla ise kahkahalara boğdu.
Esra Dermancıoğlu, Instagram'da daha önce yaptığı canlı yayınlar ve dans ettiği videolarla gündeme gelmişti. Fakat bu kez bambaşka bir videoyla sevenlerinin karşısına çıktı.
Son olarak başını örtüp Arapça konuşan Dermancıoğlu bu videoyu yine sosyal medya hesabından paylaştı.
Videoyu, "Arapça ikinci dilim gibisine sanki notuyla paylaşan oyuncuya binlerce beğeni ve yorum geldi. Yorum yapan isimler arasında Nilgün Belgün ve Demet Evgar da yer aldı.