Esra Dermancıoğlu ile kızı Refia'yı görenler şaşırdı!
Beren Saat'e yakınlığıyla bilinen oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia Dermancıoğlu ile paylaştığı görüntü sosyal medyaya damgasını vurdu. Dermancıoğlu'nun kızı ile abla-kardeş görüntüsü yüzlerce beğeni ve yorum aldı.
'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisindeki "Mukaddes" rolüyle adını Türkiye'ye duyuran başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu'nın kızı Refia Dermancıoğlu sosyal medyayı salladı. Abla-kardeş gibi görünen anne ve kızının fotoğraflarına Hülya Avşar'ın da arasında bulunduğu takipçileri tarafından yüzlerce beğeni ve yorum aldı.
Muhteşem Yüzyıl ve Doksanlar ve son olarak Kırgın Çiçekler'de Zehra karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu'nun kızını görenler oldukça şaşırdı.
Gözlerden uzak büyüyen Dermancıoğlu'nun 19 yaşındaki kızı Refia Dermancıoğlu, son görüntüsünün yanı sıra annesine olan benzerliğiyle de dikkat çekti. Dermancıoğlu, kızının babasından oyunculuk kariyerini yapmasını istemediği için boşanmıştı.
Kızıyla fotoğrafını paylaşan takipçileri, "Çok tatlı kızınız","Maşallah ne güzel kızınız","Her kız evlat gibi çok güzal, hep güzel günlerini görelim","Çok tatlısınız" gibi yorumlar yapıldı.