BIST 2.532
DOLAR 17,23
EURO 18,52
ALTIN 1.024,07

Esra Dermancıoğlu Antebin Hamamları'nda döktürdü!

Esra Dermancıoğlu Antebin Hamamları'nda döktürdü!

"Kaderimin Oyunu" dizisinde Zahide rolünü canlandıran ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile sık sık gündeme gelen başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu, son paylaştığı videoyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Külotlu çoraplı dansıyla paylaştığı videosunda "Antebin Hamamları" şarkısı eşliğinde figürler yaptı.

Esra Dermancıoğlu Antebin Hamamları'nda döktürdü!

"Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde canlandırdığı Mukaddes Yenge karakteriyle adından söz ettiren ve birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun Instagram hesabından yaptığı son paylaşım sosyal medyada olay oldu.

111
Esra Dermancıoğlu Antebin Hamamları'nda döktürdü!

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun çok konuşulacak dansı.

211
Esra Dermancıoğlu Antebin Hamamları'nda döktürdü!

Dermancıoğlu, "Bugün bi haber bekliyorum ve o haber istediğim gibi gerçekleşecek... Ve bu hepinizi ilgilendiriyor haberiniz ola" notuyla dans ettiği bir videoyu paylaştı.

311
Esra Dermancıoğlu Antebin Hamamları'nda döktürdü!

 Dermancıoğlu'nun, eşinden oyuncu olmasını istemediği için boşandığı biliniyor.

411