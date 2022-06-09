Esra Dermancıoğlu Antebin Hamamları'nda döktürdü!
"Kaderimin Oyunu" dizisinde Zahide rolünü canlandıran ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile sık sık gündeme gelen başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu, son paylaştığı videoyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Külotlu çoraplı dansıyla paylaştığı videosunda "Antebin Hamamları" şarkısı eşliğinde figürler yaptı.
"Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde canlandırdığı Mukaddes Yenge karakteriyle adından söz ettiren ve birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun Instagram hesabından yaptığı son paylaşım sosyal medyada olay oldu.
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Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun çok konuşulacak dansı.
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Dermancıoğlu, "Bugün bi haber bekliyorum ve o haber istediğim gibi gerçekleşecek... Ve bu hepinizi ilgilendiriyor haberiniz ola" notuyla dans ettiği bir videoyu paylaştı.
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Dermancıoğlu'nun, eşinden oyuncu olmasını istemediği için boşandığı biliniyor.
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