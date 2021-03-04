Esra Dermancıoğlu 15 yaş küçük Murat Balcı aşkı iddiası olay paylaştı sildi
Esra Dermancıoğlu Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılınca aşkı bulduğu iddia edildi. Murat Balcı ile pozları ortalığı karıştırdı.
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Behice karakteriyle izleyici karşısına çıkan Esra Dermancıoğlu, geçtiğimiz haftalarda Behice karakterinin intihar sonucu ölmesiyle diziye veda etti. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan yıldız isim, yeni sosyal medya mecrası Clubhouse'dan da eksik kalmadı.
Hatta iddialara göre, Dermancıoğlu yeni aşkını da Clubhouse'da buldu. Geçtiğimiz haftalarda final yapan Sol Yanım adlı dizide rol alan Murat Balcı ile aşk yaşadığı iddia edildi.
Sürpriz ilişki, Murat Balcı’nın Clubhouse’daki profil fotoğrafını Esra Dermancıoğlu ile yanak yanağa olan bir fotoğrafla değiştirince ortaya çıktı.
Söylentilere göre, Esra Dermancıoğlu, Clubhouse'da girdiği bir odada meslektaşı Murat Balcı ile koyu bir sohbete koyuldu. Bu sohbet esnasında çiftin yeni bir ilişkiye başladığı ortaya çıktı.