Esra Bilgiç de Disney'de yerini aldı: Yeni dizisi Atatürk'te çok konuşulacak!

Diriliş Ertuğrul, Ramo, Kanunsuz Topraklar dizileriyle şöhreti yakalayan güzel oyuncu Esra Bilgiç'in yeni projesi belli oldu. Güzelliği ile dikkatleri çeken ünlü isim çok beklenen bir dizi projesinde izleyenlerin karşısına çıkacak.