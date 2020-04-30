Esra Balamir'den sevindiren haber geldi koronavirüs illetinden kurtuldu
Demet Akalın'la olan yakın dostluğu nedeniyle de gündeme gelen Esra Balamir son olarak koronavirüs olmuştu ki sevindiren haber geldi. Esra Balamir, hastalığı yendi.
Sunucu Esra Balamir, bir süre önce sosyal medya hesabı Instagram'dan koronavirüs illetine yakalnadığını duyurmuş, takipçilerinden dua istemişti. Balamir, sonunda o illeti yendi ve sağlığına kavuştu. Güzel haberi de sosyal medyadan duyurdu.
Bir süredir koronavirüs testleri pozitif çıkan Esra Balamir'in son testi negatif çıktı. Balamir, Instagram'dan iyi haberi şu sözlerle duyurdu:
''Çok şükür sonunda negatif oldu sonuç bu süreçte bana dua eden merak eden herkesten allah razı olsun.''
Esra Balamir, hasta yatağından koronavirüsü ise şu sözlerle anlatarak, sağlık durumu hakkında şunları söylemişti:
''Selam arkadaşlar. Birkaç gündür beni merak ettiğinizi biliyorum ama bu videoyu çekmek için ateşimin biraz daha normale dönmesini bekledim açıkçası. Merak etmeyin, çok şükür dualarınızla bir şekilde ayaktayım.''
''İnşallah bir sonraki testim negatif çıkacak, bunu ümit ediyorum. Her geçen gün daha da iyileştiğimi düşünüyorum.''