Esra Balamir'den sevindiren haber geldi koronavirüs illetinden kurtuldu

Esra Balamir, hasta yatağından koronavirüsü ise şu sözlerle anlatarak, sağlık durumu hakkında şunları söylemişti:

''Selam arkadaşlar. Birkaç gündür beni merak ettiğinizi biliyorum ama bu videoyu çekmek için ateşimin biraz daha normale dönmesini bekledim açıkçası. Merak etmeyin, çok şükür dualarınızla bir şekilde ayaktayım.''