Esra Balamir hasta yatağından paylaştı koronavirüsü anlattı
Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Esra Balamir, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Geçtiğimiz günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Sunucu ve manken Esra Balamir, hasta yatağından video çekti. Sosyal medya hesabı Instagram'da videosunu paylaşan Balamir, sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:
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''Selam arkadaşlar. Birkaç gündür beni merak ettiğinizi biliyorum ama bu videoyu çekmek için ateşimin biraz daha normale dönmesini bekledim açıkçası. Merak etmeyin, çok şükür dualarınızla bir şekilde ayaktayım.''
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''İnşallah bir sonraki testim negatif çıkacak, bunu ümit ediyorum. Her geçen gün daha da iyileştiğimi düşünüyorum.''
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''Hastalığa yakalandığımı anladığımda eve geldiler, bana kapıda test yaptılar ve sonrasında pozitif çıktı.''
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