Esra Akkaya Bodrumlu İstanbullu tartışmasında sert konuştu 'Tek evim Bodrum'da'
Koronavirüs sebebiyle Londra'dan kalkan Türkiye'ye kalkan son uçakla dönen Esra Akkaya, Bodrum'da yaşayanların başka şehirlerden gelenlere tepki göstermesini eleştirdi.
Bir süredir oğlu Can Alex ve annesi ile beraber İngiltere'de yaşayan Esra Akkaya, koronavirüs sebebiyle geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye kalkan son uçakla yurda geri dönüş yaptı ve kendisini, çocuğuyla beraber annesinin evinde karantinaya aldı.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan 50 yaşındaki Akkaya, yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Bodrum'da yaşayanların başka şehirlerden gelenlere tepki göstermesini eleştiren Akkaya, şu ifadeleri kullandı:
''Bodrum'un İstanbullulara karşı bir tür nefret söylemini üzülerek takip ediyorum. Benim tek evim Bodrum'da ama şu an İstanbul'da annemle kalıyorum. Fakat şunu anlamıyorum.''
''Bodrum'un imar planına sadık kalmayıp, bunca evin yapılmaması gerektiği şimdi mi aklınıza geldi? Bundan 4 yıl önce Bodrum'a taşındım. Bodrum'un bozuluşu, gidişatı ilerledi gözümüzün önünde.''