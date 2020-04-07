Esra Akkaya Bodrumlu İstanbullu tartışmasında sert konuştu 'Tek evim Bodrum'da'

Bir süredir oğlu Can Alex ve annesi ile beraber İngiltere'de yaşayan Esra Akkaya, koronavirüs sebebiyle geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye kalkan son uçakla yurda geri dönüş yaptı ve kendisini, çocuğuyla beraber annesinin evinde karantinaya aldı.