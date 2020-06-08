Esra Akkaya aynı maskeyi defalarca kullanınca hastalandı herkesi uyardı
Esra Akkaya, koronavirüs salgını esnasında kullanılan maskeler için herkesi uyardı. Kendisinin bir maskeyi defalarca kullanmasının sonucunda hastalandığını söyledi.
Oyuncu Esra Akkaya, koronavirüs salgını süresince kendisini Bodrum'daki evinde oğlu Can Alex ve annesi ile beraber gönüllü karantinaya aldı. Yalnızca zaruri olduğu sürece evden dışarı çıkan Akkaya, zaman zaman da sosyal medya hesabı üzerinden sevenleriyle takipleşiyor.
Son olarak ise Instagram hesabından çektiği bir video ile hem itirafta bulunan hem de sevenlerini uyaran Esra Akkaya, aynı maskeyi defalarca kullandığı için enfeksiyon kaptığını dile getirdi.
Oyuncu, tek kullanımlık olan maskeyi birden fazla kullandığını itiraf ederek bunun sonucunda gözyaşı yolu iltihabı olduğunu söyledi.
Takipçilerinin de benzer hataya düşmemeleri konusunda uyarıda bulunan Esra Akkaya, şu ifadeleri kullandı:
''Bir süredir yoktum. Bunun nedeni göz yaşı yolu iltihabı oldum. Çok acayip bir şey maske hastalığıymış. Aman diyeyim dikkat edin.''