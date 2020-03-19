Esra Akkaya annesi ve evlatlığı ile Londra'dan Türkiye'ye son uçakla döndüler!
Oyunculuğu seneler öncesinden bırakıp İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşen Esra Akkaya, koronavirüsün İngiltere'de hızla yayılmasından sonra kendisini Türkiye'ye attı.
Yıllar önce oyunculuğu bırakan ünlü isim Esra Akkaya, Londra'ya yerleşmiş ve burada yaşamaya başladı. Çin'in Wuhan kentinden önce tüm dünyaya hızla yayılan Coronavirüs, İran, İtalya ve İngiltere gibi ülkeleri çok kötü etkiledi. Annesi ve oğlunu da yanında getiren Akkaya, 14 gün kendilerini evde karantinaya aldılar.
"Son uçakla yurda döndüler": Annesi ve oğluyla beraber son uçakla Londra'dan Türkiye'ye gelen Esra Akkaya, yaşadığı süreci ve oğlunun okuluyla ilgili merak edilenleri de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Oğlu ve annesiyle Türkiye'ye gelen oyuncu, sosyal medyada paylaştığı videoda şunları söyledi: "Son uçakla gelebildik. En önemlisi annemi getirebildim. Herkes 'Oğlunun okulu ne oldu?' diyor. Can'ın okuluna yazı yazdım, dedim ki 'Benim annem var ve ülkem kapıları kapatacak. Annemi götürmem gerekiyor' Onlar da anlayışla karşıladı."
"14 gün boyunca kendimizi karantinaya aldık": Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yurt dışından dönen vatandaşların kendilerini evlerinde izole etmesi gerektiği yönündeki çağrısına uyan Akkaya, annesi ve oğluyla 14 gün boyunca evden çıkmayarak kendilerini karantinaya aldıklarını belirtti.