Esprili açıklama! Ahmet Kural'dan babalık itirafı
Ünlü oyuncu Ahmet Kural, ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşarken, katıldığı bir etkinlikte gazetecilere samimi açıklamalarda bulundu. Babalık deneyiminden bahsederken yaptığı esprili açıklamalarla hem güldürdü hem de içten ifadeleriyle dikkat çekti.
Ahmet Kural, 2023 yılında Çağla Gizem Şahin ile evlenerek 4 yıllık birlikteliklerini taçlandırdı. Çiftin ilk çocukları Kemal 5 Nisan 2024’te dünyaya gelirken, ikinci oğulları Demir ise Eylül 2025’te aileye katıldı.
Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan ünlü çift, ailelerine dair mutlu anlarını takipçileriyle paylaşıyor.
Sosyal medyada paylaştığı eğlenceli karelerle dikkat çeken Ahmet Kural, geçtiğimiz haftalarda, eşinin ve oğullarının yer aldığı mutlu bir aile fotoğrafının altına “7 buçuk kilo benim, 20 kilo senin” notunu düşerek takipçilerinin ilgisini çekmişti.
Bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ahmet Kural, babalık deneyimiyle ilgili esprili bir şekilde "Profesyonel bir babayım artık. Tabi daha tecrübeli oldum, her şey daha pratik oluyor" dedi.