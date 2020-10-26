BIST 1.170
DOLAR 8,05
EURO 9,52
ALTIN 490,40
GÜNCEL

Esnaf 'eve ekmek götüremiyoruz' dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Bu bana çok abartılı geldi’ dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'da esnafla diyaloğu dikkat çekti. Servisçi olduğunu belirten vatandaş Erdoğan'a, "İşsiziz. Evimize ekmek götüremiyoruz" dedi. "Bu bana çok abartılı geldi" yanıtını veren Erdoğan, "Keyif çayı bu. Bu çayı iç" diyerek çay dağıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin 7. Olağan İl Kongresi için gittiği Malatya’da vatandaşa otobüsünden çay dağıttı. Erdoğan’ın bir vatandaş ile konuşması dikkat çekti. Servisçi esnafı olduğunu belirten vatandaş, “Pandemiden dolayı Sayın Cumhurbaşkanım büyük bir mağduriyetimiz var. 350 bin servişçi esnafımız Malatya’da sizden müjdeler bekliyor” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, “Ne müjdesi? Ben müjdeyi verdim zaten” diye karşılık verdi.

'Bu çok abartılı geldi bana'

Esnaf, “İşsiziz. Evimize ekmek götüremiyoruz” diye sözlerine devam etti. Erdoğan, “Bu biraz bana abartılı geldi. Çok abartılı geldi bana” dedi. Derdini anlatmaya devam eden Esnaf, “Sayın Cumhurbaşkanımız bütün ödemelerimiz devam ediyor, işlerimiz düştü” diye sürdürdü.

'Keyif çayı bu, iç'

Erdoğan, “Çok abartı…Düştü ifadene tamam, eyvallah. Ama eve ekmek götüremiyoruz dediğin zaman…” diyerek konuşmasını noktaladı. Esnaf, “Servisçi gerçekten perişan. Gerçekten zor durumdayız” ifadelerini kullandı. Erdoğan ise “Keyif çayı bu. Bu çayı iç” diyerek çay dağıttı. Görüntüleri CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba paylaştı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Piyasada rahatlama olacak!Yüzde 50 ÖTV dilimine giren araçlara yoğun talep!
Muharrem İnce 29 Ekim'den sonra manifesto yazacak! Selvi'den bomba kulis
Reel kesim güven endeksi Ekim'de yükseldi! Merkez Bankası açıkladı
Beki İkala Erikli'nin öldürülmesi davasında karar! Sinem Koç'a ağırlaştırılmış müebbet
Kars'ta yavru eşeğin boynuna ip bağlayıp göle attılar! Cezaları belli oldu
Son dakika Ankara'da terör örgütü DAEŞ operasyonu: 18 gözaltı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Öğretmen 8. bölüm fragmanı
Maria ile Mustafa 9. bölüm fragmanı
Nejat Alp kimdir kaç yaşında aslen nerelidir Nejat Alp biyografisi
Tövbeler Olsun 12. bölüm fragmanı
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 38. bölüm fragmanı
Nadide Sultan kaç yaşında aslen nereli son hali nasıl?
Gönül Dağı 3. bölüm fragmanı
Ecem Erkek'in eşi Yüce Armağan Erkek kimdir hangi dizilerde oynadı?