Eşkıya'ya dahil olan Burak Sergen anlattı! 'Senden nefret ediyoruz' diyorlar

Abi senden nefret ediyoruz ama..: "Halk benim kötü olmamı seviyor. Sokakta beni gördüklerinde 'Abi, senden nefret ediyoruz ama bir fotoğraf çektirebilir miyiz?' diyorlar. Birçok oyuncu, kötü karakterleri canlandırmayı pek tercih etmez ama ben özellikle kötü karakterler üzerine yoğunlaşıyorum."