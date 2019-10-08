Eşkıya'ya dahil olan Burak Sergen anlattı! 'Senden nefret ediyoruz' diyorlar
Halka dizisinden ayrılmasının ardından ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon bölümlerine katılan Burak Sergen, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Türk dizilerinin vazgeçilmez isimlerinden biri olan ve genellikle kötü kişileri canlandıran Burak Sergen, geçtiğimiz gün Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Feyyaz karakteri hakkında konuştu.
Sergen, 'Eşkıya'da rengi belli olmayan bir karakter Feyyaz. Kimlere dokunacak merak ediyorum' dedi. Sergen, kötü adamı oynamayı sevdiğini de belirterek, şu açıklamalarda bulundu:
Abi senden nefret ediyoruz ama..: "Halk benim kötü olmamı seviyor. Sokakta beni gördüklerinde 'Abi, senden nefret ediyoruz ama bir fotoğraf çektirebilir miyiz?' diyorlar. Birçok oyuncu, kötü karakterleri canlandırmayı pek tercih etmez ama ben özellikle kötü karakterler üzerine yoğunlaşıyorum."
Peki Burak Sergen kimdir?
Burak Sergen, 9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir.