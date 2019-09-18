Eşkıya'ya bir bomba transfer daha yapıldı izleyiciler geri sayıma başladı
Önümüzdeki haftalarda yeni sezonu yayınlanacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, kadrosuna dahil ettiği isimlere bir yenisini daha ekledi.
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in bulunduğu EDHO'da geri sayım başladı. Yeni sezon öncesi birçok usta ismi kadrosuna dahil eden diziden bir transfer haberi daha geldi.
Son olarak Avlu dizisinde Oğuz'un gençliğini canlandıran Erdem Şanlı'nın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna Dinçer rolüyle katıldığı öğrenildi. Peki genç oyuncu Erdem Şanlı kimdir?
Erdem Şanlı kimdir: Erdem Şanlı Avlu dizisinde Oğuz’un gençliğini canlandırarak gündeme gelmişti. Deniz’in öldü sanılan oğlu olarak Avlu da yer alan Erdem Şanlı 1996 doğumludur ve 23 yaşındadır.
İlk dizisi Vatanım Sensin: Özel oyunculuk dersleri alan Barış Yıldız ilk olarak ise Vatanım Sensin dizisinde yer almıştı. Genç oyuncu Erdem Şanlı Buket Kahraman Ajansın oyuncusudur. Erdem Şanlı gelecek vaad eden oyuncular arasında gösterilmektedir.