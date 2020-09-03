Eşkıya'nın yıldızı Ozan Akbaba yeni işiyle görenleri şaşırttı! Siparişlere yetişemiyor
Son yıllarda oynadığı rollerde sıkça gündeme gelen sevilen oyuncu Ozan Akbaba'nın yeni işi sevenlerini şaşırttı.
ATV'de yayınlanan reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen oyuncu Ozan Akbaba'nın yeni işi görenleri şaşırttı. Büyük tutkusunu işe çeviren oyuncunun keyifli anlar geçirdiği görüldü.
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas karakterini canlandıran oyuncu Ozan Akbaba, marangozluk tutkusunu kurduğu atölyede profesyonel üretime çevirdi.
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Dizi setinin olmadığı tüm zamanını ahşap tezgahının başında geçiren oyuncu yakın çevresinden aldığı masa ve sehpa siparişlerine yetişemiyor.
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Oyuncu Ozan Akbaba’nın ahşap tutkusu onu pandemi döneminde profesyonel tasarımlar üretebilen bir marangoz yaptı.
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