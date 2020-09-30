Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni yıldızı Pelin Akil'den sevindiren haber

Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan'la evliliğinin ardından ikiz kız annesi olan Pelin Akil, bir süre televizyon ekranlarından uzak kaldı fakat şimdilerde geri dönmeye hazırlanıyor. ATV'nin en iddialı ve en uzun soluklu dizisinin kadrosuna giren Pelin Akil, Bahar karakterine hayat verecek.