Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Turgut Tunçalp ayrıldı bakın neler yazdı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Haşmet Façalı'yı canlandıran Turgut Tunçalp diziden ayrıldı. Oyuncu, vedasını sosyal medyadan yaptı.
ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde yine bir veda yaşandı. Çakırbeyli ile Façalı ailelerinin çocukları Hızır Ali ile Didem'e saldırı gerçekleşti. Hızır Ali ağır yaralandı, Didem ise hayatını kaybetti.
EDHO'da kızının ölümüyle yıkılan Haşmet Façalı ise saldırının sorumlusu Rıdvan'ın mekanını bastı. Ancak Haşmet Façalı çıkan çatışmada kurşunların hedefi olarak ağır yaralandı.
Haşmet Façalı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Haşmet'in ölümü hem Façalı hem de Çakırbeyli ailelerini yıktı. Hızır Çakırbeyli ise üst üste gelen acı kayıpların intikamını almak için yemin etti.
Dizide 'Façalı dayı' olarak da bilinen Haşmet Façalı'yı canlandıran başarılı oyuncu Turgut Tunçalp ise son bölümle birlikte EDHO'ya veda etti.