Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan iki kötü haber biden ünlü oyuncu bırakıyor!
ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için seyirciye iki kötü haber geldi. Veda haberleri sıralandı.
Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Pelin Akil ve Ali Sürmeli gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ATV ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor. Fakat yaz sezonunun gelmesiyle artık sezon finali hazırlıkları başladı.
Reytinglerde her hafta zirveyi görmeyi başaran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden seyircisine iki kötü haber geldi. Biri sezon finali tarihi diğeri ise bomba bir ayrılık...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon final tarihi belli oldu. Heyecanın bir an olsun azalmadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 200. bölümünde sezon arası verecek.
7. sezonda da devam edecek olan diziye yakında Haşmet Façalı rolüne hayat veren Turgut Tunçalp veda edecek.