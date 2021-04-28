Ünlü oyuncu Savaş Özdemir de son bölümle birlikte diziden ayrıldı. Sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yapan Savaş Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

''Sevgili dostlar ne mutlu bana, bu güzel projede birlikte çok uzun ve çok güzel bir yolculuk yaptık. Benim için daima yeri çok ayrı bir yerde olacak.''