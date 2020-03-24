Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Doğan Baba rüzgarı! EDHO'da dengeler değişti
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 161. yeni bölüm fragmanı yayımlandı. Fragmanda geçen hafta kadroya dahil olacağı duyurulan Ali Sürmeli'de yer aldı. Usta oyuncu dizide Çakırbeyliler ile düşmanları arasında köprü olacak.
Ekranların fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yaşanan üst üste ayrılıklar sonrası ekibe bomba bir ismin geleceği öğrenilmişti. Geçen hafta kadroya dahil olacağı öğrenilen yılların usta oyuncusu Ali Sürmeli'nin yeni bölüm fragmanında yer alması herkesi heyecanlandırdı.
Yayımlandığı beş sezondur ekranların vazgeçilmezi olan EDHO'da bomba bir transfer gerçekleşti. Dizide Mustafa Üsütndağ'ın vedası sonrası oyuncu Ali Sürmeli ekibe dahil oldu. Sürmeli, 'Doğan Baba' karakterine hayat verecek.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde ünlü oyuncu Ali Sürmeli ilk defa seyirci karşısına çıkacak. Ali Sürmeli'nin canlandırdığı Doğan Baba rolü, Çakırbeyliler ile yeni düşmanları arasında bir köprü olacak.
Fragmanda Doğan Baba'nın İlyas'a "Yürüdüğün yol öleceğin yoldur. Seni de baban gibi çok yaşatmazlar" uyarısı da dikkat çekiyor.