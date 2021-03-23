Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a korkunç bir sonla veda ediyor
ATV'nin sevilen fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hğkğmdaar Olmaz'da bir ayrılık daha yaşanacak. Seyirci ise ayrılıklardan memnun değil.
ATV en ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da oyuncu değişiklikleri devam ediyor. Sürekli bir oyuncu sirkülasyonu içerisinde olan diziden bu kez kötü haber geldi. EDHO'da yaşancak ayrılık seyircinin isyan etmesine neden oldu.
Sanem Çelik’in hayat verdiği Ceylan karakterinin beklenmeyen bir sonla vedası konuşuluyor. Atv’de 6 sezondur ekranlara gelen dizide Sanem Çelik, daha önce de rol almış ancak bir dönem ara vermişti. Çelik, Ceylan karakteri ile yer aldığı diziye yakın zamanda yine veda edecek.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ceylan’ın feci bir sonla diziden ayrılacağı haberi de merakları iyice arttırdı.
Oktay Kaynarca ile başrolde yer alan Sanem Çelik'in dizinin geçtiğimiz sezonlarında da yer alması ve hikaye gereği gitmesinden sonra yeniden döndüğü sezon sonrasındaki bu ölüm, artık diziye tamamen veda edeceğini de gösterdi.