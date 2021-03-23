Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a korkunç bir sonla veda ediyor

ATV en ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da oyuncu değişiklikleri devam ediyor. Sürekli bir oyuncu sirkülasyonu içerisinde olan diziden bu kez kötü haber geldi. EDHO'da yaşancak ayrılık seyircinin isyan etmesine neden oldu.