Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bomba transfer! Bakın diziye kim katıldı
ATV'de yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bomba bir transfer yapıldı.
Yayımlandığı 5 sezonda da reytingleri alt üst eden ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekranlara dönmek için gün sayıyor.
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Başrollerinde Oktay Kaynarca, Turgay Tanülkü, Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin olduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna sevilen bir isim katıldı.
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Dizinin güçlü kadın karakteri olacak olan Pelin Akil, yeni sezonda hayranlarıyla buluşacak.
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