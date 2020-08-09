Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm müjdesini Oktay Kaynarca verdi

ATV ekranlarında reyting rekorları kıran, herkesin ilgiyle izlediği dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, koronavirüs salgını nedeniyle 165. bölümde sezon finali yapmak zorunda kaldı. Erken sezon finali, seyirciyi bir hayli üzse de müjdeli haber sonunda geldi.