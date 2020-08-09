Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm müjdesini Oktay Kaynarca verdi
ATV'nin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon, yeni bölüm müjdesi başrolü Oktay Kaynarca'dan geldi.
ATV ekranlarında reyting rekorları kıran, herkesin ilgiyle izlediği dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, koronavirüs salgını nedeniyle 165. bölümde sezon finali yapmak zorunda kaldı. Erken sezon finali, seyirciyi bir hayli üzse de müjdeli haber sonunda geldi.
EDHO'nun başrol oyuncusu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabı Instagram'dan bir paylaşım yaparak EŞkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisini sevinçten havalara uçurdu.
Oktay Kaynarca, Instagram hesabından paylaştığı karesine "Az kaldı..." mesajını not düştü. Oyuncunun bu paylaşımı hayranlarını epey heyecanlandırdı.
Öte yandan Oktay Kaynarca, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi ile olay yarattı. Bodrum'da herkesten köşe bucak sakladığı sevgilisi ile yakalanan Kaynarca, magazin gündemine bomba gibi düştü.