Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali mi yapıyor? EDHO'dan kötü haber
Yayımlandığı 5 sezonda reytingleri alt üst eden fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hayranlarını üzecek bir karar alındı. İlgiyle takip edilen dizi sezon finali yapmaya hazırlanıyor.
ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde geçtiğimiz hafta, Hızır Çakırbeyli'nin en yakın adamı olan Hurşit karakterine hayat veren Haydar Şişman'ın diziye veda etmesi herkesi şok etti. Şİmdi ise çıkan bir habere göre dizinin sezon finaline hazırlandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Yapımcılığını Raci Şaşmaz'ın üstlendiği dizinin korona salgını sonrası çekimlerine ara vermek yerine önlem alarak çekimlerine devam etme kararı almıştı. Geçen günlerde ise dizinin erken bir sezon finali yapması gündeme gelmiş ama kesin bir karar alınmadı.
"165. bölümde sezon finali yapılacak": Ancak bugün TV100'den Birsen Altuntaş'ın verdiği habere göre, "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" 165. bölümde sezon finali yapacak. Bu yüzden senaryo ekibi bu nedenle ek sahne yazdı.
EDHO'nun geçen haftaki yayımlanan bölümünde Hızır en yakın adamı Hurşit'i kaybetmenin derin hüznüne boğuldu.